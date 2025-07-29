Aydın'da Otomobil Tıra Çarptı: Bir Yaralı

Aydın'da Otomobil Tıra Çarptı: Bir Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 72 yaşındaki bir sürücü yaralandı. Olay, Aydın - İzmir otoyolunda meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, tırın sürücüsü jandarmaya ifadeye götürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre N.D. (72) idaresindeki 48 AFY 749 plakalı otomobil, Aydın - İzmir otoyolunun Ömerbeyli mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran T.D. (38) yönetimindeki 35 BRA 149 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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