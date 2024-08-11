Aydın'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Denizli'den Aydın istikametine seyreden S.A'nın kullandığı 34 KV 6496 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi'nde refüje çarpıp takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan B.O. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
B.O, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.