Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuyucak ilçesi eski Çobanisa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.İ. idaresindeki 09 AEZ 127 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü H.İ. ile araç içerisindeki 3 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları kendi imkanlarıyla araçtan çıkartarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN