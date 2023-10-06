Aydın'da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 21 yaşındaki Ömer Bütün ve ismi belirlenemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Aydın'da otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 DU 250 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Otoyol Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra takla attı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Bütün (21) ile ismi belirlenemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.