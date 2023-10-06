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Aydın'da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 21 yaşındaki Ömer Bütün ve ismi belirlenemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.