Aydın'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'dan Denizli'ye giden E.Ü. yönetimindeki 09 AEK 411 plakalı otomobil, Dallıca köprüsü mevkisinde, R.A. idaresindeki 09 AHR 527 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yapılan testte alkollü olduğu tespit edilen E.Ü. karakola götürüldü.