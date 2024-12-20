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Aydın'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Derya Buçan'ın eşi Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rıdvan Buçan'ın (34) kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın-İzmir oto yolunda bariyere çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu ise ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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