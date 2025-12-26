Haberler

Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Mustafa A. idaresindeki 09 AG 453 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Gamze Öztaş'ın kullandığı 09 ANS 062 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Leylanur Altan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı! Her detayı korkunç
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı