Aydın'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Işıklı Bulvarı'nda C.U'nun kullandığı 09 C 3382 plakalı otomobil, M.G. idaresindeki 09 APB 474 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.G. ve yolcu konumundaki Ç.O. yaralandı.
Yaralılar Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.