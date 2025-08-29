Aydın'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadeye alındı.
İlhan Sönmez'in kullandığı 06 DK 4229 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde Osman Zeybek idaresindeki 48 J 3640 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Zeybek, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, Sönmez'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel