Aydın'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadeye alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlhan Sönmez'in kullandığı 06 DK 4229 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde Osman Zeybek idaresindeki 48 J 3640 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Zeybek, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Sönmez'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
