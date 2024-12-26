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Aydın'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın kaygan yol nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı 09 MA 2705 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 09 U 4184 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3) ve İ.E. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın yola dökülen yağ nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Karayolları ekipleri, kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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