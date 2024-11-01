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Aydın'da Otomobil İçme Suyu Borularının Oluşturduğu Çukura Düştü

Aydın'da Otomobil İçme Suyu Borularının Oluşturduğu Çukura Düştü
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İncirliova ilçesinde içme suyu borularının patlaması sonucu oluşan çukura düşen otomobilin ön kısmı çukurda kalırken, arka kısmı havada asılı kaldı. Olay sonrası ASKİ ekipleri boruları onardı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil, içme suyu borularının patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi üzerinde meydana geldi. ASKİ'ye bağlı içme suyu şebekesi boruları patladı. Patlamayla çıkan sular caddeyi göle çevirirken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü. Otomobilin ön tarafı çukurda kalırken, arka kısmı havada asılı kaldı. Otomobilde hasar oluşurken, ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu içme suyu boruları onarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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