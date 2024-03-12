Aydın'da Otomobil Çarptı: Anne ve Kızı Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 7 yaşındaki kızı, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ehliyetsiz otomobil sürücüsü, polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 7 yaşındaki kızı, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki E.B.E. idaresindeki 09 AKZ 353 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi 28/7 Sokakta yolun karşısına geçmek isteyen A.A. ile kızı S.E.A'ya (7) çarptı.
Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz otomobil sürücüsü, polis merkezine götürüldü.