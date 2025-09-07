Aydın'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın-Denizli Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 84 yaşındaki Fatma Gelirli, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.
E.Ü. idaresindeki 35 DRG 59 plakalı otomobil, Aydın- Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında bariyerlere çarptı.
Araçtaki Fatma Gelirli (84), ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel