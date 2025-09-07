Haberler

Aydın'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-Denizli Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 84 yaşındaki Fatma Gelirli, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

E.Ü. idaresindeki 35 DRG 59 plakalı otomobil, Aydın- Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında bariyerlere çarptı.

Araçtaki Fatma Gelirli (84), ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Gözler yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı

Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.