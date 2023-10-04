Aydın'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 870 gram kubar esrar ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin üzerinde ve bagajında 870 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin üzerinden ve bagajından 870 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir şahsı takibe aldı. Takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, Serçeköy yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden İ.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada 870 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN