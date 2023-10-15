Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsle yolculuk yapan 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Farklı tarihlerde devam eden çalışmalarda, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri (Veston, Buzul, Tork) ile yapılan aramalarda, E.A, A.T, S.S, M.A, F.A, E.A, K.S. isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (84 gram kubar esrar, (2) gram toz esrar, 4 adet sentetik hap) ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN