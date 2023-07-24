Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsle seyahat eden iki yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bir otobüs firmasında seyahat eden şahısların üst aramalarında uyuşturucu maddeler bulundu. Şahısların adli süreci devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsle seyahat eden iki yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Söke'de gerçekleştirilen yol kontrol esnasında bir otobüs firmasında seyahat eden şahsın yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu madde(kubar esrar) ele geçirildi. Yine Söke'de yapılan yol kontrol esnasında bir otobüs firmasında seyahat eden şahsın yapılan kaba üst aramasında ise uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi. Hastanede yapılan test sonucu pozitif çıkan şahısların adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN