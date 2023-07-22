Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan otobüste 1 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri durdurdukları bir firmaya ait otobüste yolculuk eden şüpheli şahsın üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN