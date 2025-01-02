Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Aydın'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Aydın'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda bir otomobilde hasar oluştu ve iş yerindeki malzemeler yandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeybek Mahallesi 1508 Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir otomobilde hasar oluştu.

Olayda iş yerindeki malzemeler de yandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
img

Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
img

Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a küs müydü, neden küstü? Rüyada çeyrek altın görmek ne anlama gelir? Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı? Galatasaray Göztepe muhtemel 11'ler! Galatasaray Göztepe kadrolar açıklandı mı? Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı? Rüyada altın bilezik görmek ne anlama gelir? Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.