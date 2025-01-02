Aydın'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Efeler'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda bir otomobilde hasar oluştu ve iş yerindeki malzemeler yandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Zeybek Mahallesi 1508 Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir otomobilde hasar oluştu.
Olayda iş yerindeki malzemeler de yandı.