Aydın'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Aydın'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bir çiftliğin bahçesindeki samanlara da ulaştı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çeştepe Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

Alevler, bir çiftliğin bahçesindeki samanlara ulaştı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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