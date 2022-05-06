Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını (1)

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

OSB'deki mobilya atölyesinde, saat 13.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. İçeriden patlama sesleri gelirken, itfaiye ekipleri, alevlerin hurda deposundaki oksijen tüplerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin diğer iş yerlerine de sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.