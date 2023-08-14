Aydın'da Ormanlık Alanlarda Yasaklara Uymayanlara Cezalar Verildi

Aydın'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda uygulanan yasaklara uymadıkları tespit edilen 65 kişiye 84 bin 105 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 1-14 Ağustos arasında kent genelinde denetimlerde bulundu. Ormanlık alana giren, mangal ateşi, kuru ot, anız veya çöp yakan toplam 65 kişiye 84 bin 105 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlere insansız hava araçlarıyla havadan da destek verildiği ifade edildi.