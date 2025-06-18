Aydın'da Ormanlık Alanda Yangın: 2 Hektar Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan orman yangını, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alanı etkiledi. Yangına havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanlık çıkan yangın müdahale ile kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanda çıkan yangın üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan yaklaşık 30 dakika boyunca süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Chelsea'nin 70 milyon euroluk yıldızı futboldan 4 yıl men cezası yedi

Doping kullanan dünyaca ünlü yıldız futboldan 4 yıl men cezası yedi
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail'in saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı

MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.