Aydın'da Ormanlık Alanda Yangın: 2 Hektar Zarar Gördü

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanlık çıkan yangın müdahale ile kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanda çıkan yangın üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan yaklaşık 30 dakika boyunca süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Mert CONA/ AYDIN,