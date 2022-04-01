Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

KARPUZLU, AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Umcular Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan bölgede, 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer, ormanlık alanda anız yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.