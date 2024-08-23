Aydın'da Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI; 1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın; 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın),