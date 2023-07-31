Aydın'da Orman Yangını Yasaklarına Uymayanlara Cezalar Verildi
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Aydın'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda uygulanan yasaklara uymadıkları tespit edilen 29 kişiye 37 bin 555 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik denetimlerde bulundu.
Aydın'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda uygulanan yasaklara uymadıkları tespit edilen 29 kişiye 37 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 1 Mayıs-30 Temmuz arasında Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde denetimlerde bulundu.
Ormanlık alana giren, mangal ateşi, kuru ot, anız veya çöp yakan toplam 29 kişiye 37 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlere insansız hava araçlarıyla havadan da destek verildiği ifade edildi.