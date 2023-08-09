Aydın'da Orman Yangını Nöbetlerine Rağmen Yasak Alanlarda Piknik Yapanlara Cezai İşlem

Aydın'da orman yangını nöbetleri devam ederken, girilmesi yasak olan ormanlık alanlarda piknik yaptığı tespit edilen 58 kişiye idari para cezası uygulandı.

Aydın'da "orman yangını" nöbetleri devam ederken, girilmesi yasak olan ormanlık alanlarda piknik yaptığı tespit edilen 58 kişiye idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz ayında il genelinde suda boğulma olaylarının, orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde vatandaşlara uyulması gereken kurallar ve hatırlatıcı broşürler dağıtıldı. Ayrıca yangınların önlenmesi maksadıyla jandarma devriyeleri tarafından cayrokopter, drone ve İHA ile kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Aydın Valiliği'nin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı çerçevesinde girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yaptığı tespit edilen 58 vatandaşa 106 bin 190 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN