Aydın'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
Aydın'ın Germencik ilçesinde Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, 6 helikopter ve çok sayıda karasal araçla müdahale ediliyor.
AYDIN'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.
Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel