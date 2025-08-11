Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına 3 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi ve 40 dönümlük alan zarar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.