Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanlık çıkan yangın müdahale ile kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanda çıkan yangın üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan yaklaşık 30 dakika boyunca süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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