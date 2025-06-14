Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.