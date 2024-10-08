Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Habibler Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Karadan 6 arazöz, 3 su tankeri, havadan da 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.