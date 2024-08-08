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Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Söke'ye kadar yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Söke'ye kadar yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Germencik Aydın Söke Çevre Yaşam Güncel Haberler

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