Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Söke'ye kadar yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN,