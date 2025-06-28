Aydın'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Aydın'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Bozdoğan ilçesine Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangına 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla da karadan müdahale ediyor. Söndürme uçak ve helikopterleri Bozdoğan Kemer Barajı'nda su alarak alevlere sorti yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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