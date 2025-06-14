Aydın'da Orman Yangını Çıktı
Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangınına, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
AYDIN'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.
Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber : Burhan CEYHAN / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel