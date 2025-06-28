Aydın'da Orman Yangını: Alevler Çevrildi, Zarar Sadece İki Bağ Evinde

1)VALİ CANBOLAT: ALEVLERİN ETRAFINI ÇEVİRDİK

Aydın'da orman yangını (2)

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Horozköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, alevlerin etrafının çevrildiğini ifade ederek, 2 bağ evinin ufak çaplı zarar gördüğünü söyledi. Canbolat, "Bugün yine yangınlarla mücadele ediyoruz. Türkiye olarak mücadele ediyoruz aslında. Belki sözümün başında şunu söylemem lazım, herkesin biraz daha bu yangın tedbirleri konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor. İhmal ve riskler arttıkça yangın riski de artıyor. Bugün çok sıcaktı bir de rüzgar vardı biliyorsunuz. Bugün, bu bölgede saat 16.55 itibariyle bir yangın ihbarı oldu ve bölgeye yine AFAD, ADM, UMKE, jandarma, büyükşehir, itfaiye ve orman ekiplerimizin tamamı sevk edildi. Şu anda burada toplamda 67 adet hava ve kara aracı, 208 personelle müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yukarı kısımda sorun kalmadı. Horozköy kısmında da tedbirler alındı. Bana biraz önce orman bölge müdürümüzün verdiği bilgiye göre o bölgeyi de kuşattık. Söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Gece boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok, şükürler olsun. İki bağ evinde ufak yangın zararları var. Bunların da hasar tespitlerini hem tarım arazisi hem de bağ evlerinde zarar varsa hasar tespitlerini yangın bittikten sonra ekiplerimiz yapacaktır" dedi.