Aydın'da Orman Yangını 6 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan 67 araç ve 208 personelle müdahale edildi. Alevler, yangın başladıktan 6 saat sonra saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Mert CONA/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel