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Aydın'da Orman Yangını 5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Orman Yangını 5 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 4,5 hektar kızılçam ve makilik alan zarar gördü.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kızılçam ve makilik alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle 5 saatte kontrol altına alındı. 4,5 hektar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Dümen Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Bozdoğan Belediyesi'ne ait Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sek edildi. Yangın havadan 6 uçak, 4 helikopter, karadan 10 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4,5 hektar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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