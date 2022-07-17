Aydın'da orman yangını AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahalede bulunuyor. ?Yangın, Nazilli'nin Kırcaklı mevkisindeki ormanda, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel Nazilli Güncel Haberler

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