Aydın'da Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü
Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. 1 hektar orman ve 2 hektar tarım arazisi zarar gördü.
3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Burhan CEYHAN / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel