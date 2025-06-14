Aydın'da Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN,