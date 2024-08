Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın'daki Yangınları İnceledi

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden yangınları incelemek üzere bölgeye geldi. Bakan Yumaklı ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı. 5 aktif yangın olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bir önceki açıklamamızda İzmir'de 6 aktif yangından bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir, Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle yangın bir vadinin içerisine sıkıştı, orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz. Bununla ilgili müdahaleler devam ediyor"

'3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 69 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ'

Aydın Bozdoğan'da 10'u personel toplam 69 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, "Şu anda içinde bulunduğumuz Aydın Bozdoğan'da 8 uçak 14 helikopter var. Bu uçaklardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde, haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz B200 ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar Köyü'ne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Dün gece bahsetmiştim adeta bayrak direğini yatıracak derecede çok ciddi bir rüzgar vardı. Şu anda da var ama dünkü gibi değil. Dolayısıyla kuzey hattına ve güney hattına şu anda iki noktamız var. Arkadaşlar yoğun bir şekilde müdahale ediyorlar. Kuzey hattı değil ama güney hattı bizim için kritik. Çünkü o noktayı aşması durumunda çok verimli ormanlar var. Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Özellikle de rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda hakikaten arkadaşlarımız için de müdahale eden ekiplerimiz için de zaman zaman hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi, Hışımlar'da 3 ev, Örmepınar'da da 2 ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok" dedi.

'YAKIN BİR ZAMANDA İYİ HABERLER VERECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim diğer yangınlarımız var, halihazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük. İzmir'i söylemiştim, Karabük, Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor yani bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz bir şekilde ama fedakar artık ne yapmaları gerekiyorsa fedakarca bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer ümit ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haberler vereceğiz."

'ÖZELLİKLE AÇIK ALANLARDA BİR KİBRİT BİLE ÇAKMAYIN'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bizi zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu haftadan itibaren önümüzdeki hafta pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklıkla alakalı uyardığını söylemiştim. Bütün vatandaşlarımıza özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili hep söylüyorum. Bunu bıkmadan, usanmadan bir kez daha tekrar edeceğim; bizlerin kabiliyetini ve kapasitesini arkamda görüyorsunuz, hava gücü görmediğiniz yerde arkadaşlarımız var. Ancak vatandaşlarımızın duyarlılığı ve hassasiyeti olmazsa biz bu mücadeleyi başaramayız. İlk günden itibaren söylediğimiz bu, yangınla mücadeledeki en büyük başarı yangının çıkmamasını sağlamaktır. Bunun için de vatandaşlarımızın hassasiyetini özellikle istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'9 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTU'

Yangında 9 kilometrelik hat oluştuğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Yangınların tamamında insani can kaybının olmadığını söyledim. Elbette ki bu dünyayı birlikte paylaştığımız bu yanan alanlarda, ormanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi hiç kimsenin arzu ettiği, kabul edebileceği bir şey değil. Onlar için de çok üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Bunu her seferinde söylüyorum ancak niyeyse 'Neden bunu ifade etmiyorsun?' deniyor bir kez daha altını çizerek söyleyelim. İnsan olan hiç kimse bu şekilde bir canın yok olmasına, yanmasına herhalde gönlü razı olmaz. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat oluştu. Yaklaşık yanan alanı şu anda söylemeyeyim. Söylediğim her şey yanlış anlaşılabilir. Sadece orman alanları yok. Açık alanlar, tarlalar var. Her şey bittikten sonra teşkilatımız etkilenen alanları bildirmiş olacak. Biz de o zaman söyleyeceğiz. Ancak etkilenen alan, yanan alan değildir. Bunu hep söylüyoruz. Daha sonra kesin olarak hasar görmüş alanları arkadaşlarımız açıklamaya devam edecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/AYDIN