Son dakika haberleri: AYDIN'DA ORMAN YANGINI Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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