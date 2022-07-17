Son dakika haberleri: AYDIN'DA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel