Aydın'da orman işletmenin demirlerini çalan kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da orman işletmenin demirlerini çalan kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da orman işletmenin demirlerini çalan kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman işletmeye ait demirleri çalıp, hurdacıya sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

KUYUCAK, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman işletmeye ait demirleri çalıp, hurdacıya sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kuyucak Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bucak Mahallesi'nde, Kuyucak Orman İşletme Şefliğine ait 490 demir kazığın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu şüphelinin O.A. olduğu belirlendi.

Çalınan demirleri Buharkent ilçesindeki hurdacı Y.K'ye sattığı öğrenilen O.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Y.K. hakkında da hırsızlık malını satın alma ve kabul etme suçundan işlem yapıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma, Kuyucak, JASAT, Aydın, Güncel, Haberler

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