Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulundan güvenlik kamerası, kablo ve masa çalınması üzerine çalışma başlattı.
Soruşturmayı yürüten polis, A.K. (20), F.Ş. (25) ve F.İ'yi (24) yakaladı.
Emniyetteki işlemin ardından F.Ş. ile F.İ. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel