Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulundan güvenlik kamerası, kablo ve masa çalınması üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmayı yürüten polis, A.K. (20), F.Ş. (25) ve F.İ'yi (24) yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından F.Ş. ile F.İ. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title