Aydın'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Aydın'da, Vali Yakup Canbolat başkanlığında 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında okul güvenliği ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.

Vali Canbolat, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, araştıran, üreten, sorumluluk duygusuna sahip, bilim-teknolojiye yatkın, ülkesine ve milletine faydalı fertler yetiştirmeyi amaç edindiklerini söyledi.

Devletin, kentin eğitim sistemindeki eksiklerini gidermek, çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve birikmiş sorunlara çözüm bulmak için büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Canbolat, yeni eğitim ve öğretim dönemine 184 bin 91 öğrenciyle başlayacaklarını belirtti.

Daha sonra okul güvenliği ve bu konuda alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve kurum müdürleri de katıldı.