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Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Aydın'da, Polis Haftası sebebiyle bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

AYDIN (AA) - Aydın'da, Polis Haftası sebebiyle bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlköğretim Okulu öğrencileri ile sınıf öğretmenleri Kübra Arvas Durmuş, 4-10 Nisan arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Ekici, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi. Etkinliğin ardından öğrencilere kitap hediye edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Mehmet Suat Ekici, Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Aydın, Güncel, Haberler

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