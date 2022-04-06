Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da, Polis Haftası sebebiyle bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.
AYDIN (AA) - Aydın'da, Polis Haftası sebebiyle bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.
Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlköğretim Okulu öğrencileri ile sınıf öğretmenleri Kübra Arvas Durmuş, 4-10 Nisan arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti.
Ekici, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi. Etkinliğin ardından öğrencilere kitap hediye edildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel