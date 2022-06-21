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Aydın'da öğrenciler Magnesia Antik Kenti'ni gezdi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da öğrenciler Magnesia Antik Kenti'ni gezdi

Aydın'da ilkokul öğrencileri, Magnesia Antik Kenti'ni gezdi, burada temsili kazı etkinliğine katıldı.

Aydın'da ilkokul öğrencileri, Magnesia Antik Kenti'ni gezdi, burada temsili kazı etkinliğine katıldı.

Kentteki bir özel okulun öğrencileri, Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Öğrencilere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve antik kentin kazı başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir de eşlik etti.

Tuncer, gazetecilere, daha önceki kazılarda bulunan hayvan figürlerini toprağın altına gömdüklerini, öğrencilerin de temsilen buraları kazarak figürleri bulduğunu söyledi.

Aydın'ın medeniyetler şehri olduğunu aktaran Tuncer, "Aydın'da toplam 18 arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda kazı sezonunu da başlatmış olduk. Vatandaşlarımıza hem kazı çalışmalarımızı duyurmak hem de yeni jenerasyona arkeolojiyi sevdirmek noktasında bir etkinlik planladık." dedi.

Doç. Dr. Görkem Kökdemir de kültür varlıklarını tanıtmak adına bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade etti.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Aydın Umut Güncel Haberler

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