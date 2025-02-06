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Aydın'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenleri "04.17" koreografisiyle andı

Aydın'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenleri
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Aydın'da lise öğrencileri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için koreografi gerçekleştirdi.

Aydın'da lise öğrencileri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için koreografi gerçekleştirdi.

Efeler ilçesindeki Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, afetlerde hayatını kaybedenleri anmak için okul bahçesinde toplandı.

Öğrenciler, bedenleriyle ilk depremin meydana geldiği saat olan "04.17" yazdı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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