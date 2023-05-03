Aydın'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 12 Öğrenci Yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 12 öğrenci ve 1 okul görevlisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, öğrenci servisinin kamyonetle çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu üzerinde Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 09 ACP 812 plakalı okul öğrenci servis minibüsü, ışıklı kavşakta V.S. yönetimindeki 09 P 7365 plakalı kamyonetle çarpıştı. Serviste bulunan 12 öğrenci ve 1 okul görevlisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi'ne ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.