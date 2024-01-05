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Aydın'da Odun Yüklü Kamyon Hemzemin Geçitte Devrildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde odun yüklü kamyonun hemzemin geçitte devrilmesi sonucu tren seferleri aksadı. Sürücünün yaralanmadığı olayda kamyonun vinç yardımıyla demir yolundan kaldırılmasının ardından tren seferleri normale döndü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde odun yüklü kamyonun hemzemin geçitte devrilmesi sonucu tren seferleri aksadı.

Denizli'den Aydın istikametine giden H.İ.G'nin kullandığı 09 E 0992 plakalı odun yüklü kamyon, Yeşil Mahalle 666 Sokak'ta dönüş yaptığı sırada hemzemin geçitte devrildi.

Sürücünün yaralanmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tren seferlerine bir süre ara verildi.

Kamyonun vinç yardımıyla demir yolundan kaldırılmasının ardından tren seferleri normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Nazilli Aydın Ulaşım Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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