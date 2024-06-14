Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik Operasyonu: 17 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli 4 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte engelli raporu düzenleyerek çeşitli hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda belge ve silah ele geçirildi.

Aydın merkezli 4 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturmada, para karşılığında sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanmayı sağladığı belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt elebaşı Ç.G'nin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 87 sağlık kurulu raporu, 127 evrak, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 reçete, bilgisayar, sim kart adaptörü, banka kartı, laboratuvar kartı, 11 sim kart, 7 CD ve 5 flash bellek ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 lira para akışının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Politika Güncel Haberler

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu Bora Bozbeyli kimdir? Sandık Kokusu Bora Bozbeyli gerçek hayatta kimdir? Arefe günü kuyumcular açık mı? Arefe günü kuyumcular saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda kuyumcular çalışıyor mu? Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı! Hizbullah İsrail'i neden uyardı? Hizbullah İsrail'e saldırdı mı? Yarın kargolar açık mı? Yarın kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Arefe günü kargolar açık mı? Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? Dzeko gidiyor mu? Açıklama geldi! Yaz tatilinde çocuklarla neler yapılabilir? Çocuklarla tatilde ne yapılır? Ebeveynlere ve çocuklara aktivite önerileri! 2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı? Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran #127783 Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati! Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir? Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? #9925 Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı?
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title